برشلونة يتعادل مع فالنسيا ويواصل نزيف النقاط

تعادل فريق برشلونة مع فالنسيا وواصل نزيف النقاط في قمة لقاءات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قمة لقاءات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بين برشلونة حامل اللقب، ومضيفه فالنسيا، على ملعب "المستايا"، مساء أمس السبت، ليواصل الفريق الكتالوني نزيف النقاط.

بدأ برشلونة يفقد نقاطه بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام جيرونا المتصدر بأربعة أهداف لاثنين، قبل أن يتلقى خسارة أخرى أمام مستضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وازدادت سخونة اللقاء في الشوط الثاني الذي بدا فيه برشلونة الأخطر والأكثر هجوما على مرمى أصحاب الأرض.

ونجح الدولي البرتغالي، جواو فيليكس، في إحراز هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 55 بعد تمريرة من زميله البرازيلي، رافينيا، لكن فالنسيا أدرك التعادل في الدقيقة 70 بتسديدة قوية للاعب الوسط، هوغو غويامون، سكنت شباك الحارس إينياكي بينيا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة متقدما إلى المركز الثالث ومستفيدا من خسارة أتليتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.