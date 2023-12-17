مانشستر سيتي في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية

وصل فريق مانشستر سيتي إلى السعودية وسيواجه فريق أوراوا الياباني، بطل آسيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الدور نصف النهائي بمونديال الأندية.

وصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى جدة، اليوم الأحد، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

يواجه مانشستر سيتي فريق أوراوا الياباني، بطل آسيا، مساء الثلاثاء، في الدور نصف النهائي بمونديال الأندية.

انطلقت بطولة كأس العالم للأندية في في 12 كانون الأول/ ديسمبر بمدينة جدة السعودية، لأول مرة منذ اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتستمر حتى 22 كانون الأول الجاري.

وستكون هذه آخر نسخة مكونة من سبعة أندية قبل توسيع البطولة إلى 32 فريقا في عام 2025.

ويشارك في هذه النسخة كل من اتحاد جدة السعودي مستضيف البطولة، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وكلوب المكسيكي بطل أميركا الشمالية، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وفلومينينسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية.