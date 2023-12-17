نابولي يحقق فوزه الأول على أرضه منذ أكثر من شهرين

نجح الفريق الجنوبي في افتتاح التسجيل بواسطة هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين الذي توج مطلع الأسبوع الحالي أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، من كرة رأسية (69).

حقق نابولي حامل اللقب أوّل انتصار له على أرضه منذ شهرين ونصف إثر تغلبه على ضيفه كالياري 2-1 السبت في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

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وصعد نابولي إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 27 نقطة في المركز الرابع.

ويعود آخر فوز لنابولي على ملعبه "دييغو أرماندو مارادونا" إلى 27 أيلول/سبتمبر الماضي عندما تغلب على أودينيزي 4-1 عندما كان يشرف على تدريبه الفرنسي رودي غارسيا قبل أن يحلّ بدلا منه والتر ماتزاري.

وسيطر نابولي على مجريات اللعب في الشوط الثاني لكنه افتقد إلى الفعالية أمام المرمى.

ونجح الفريق الجنوبي في افتتاح التسجيل بواسطة هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين الذي توج مطلع الأسبوع الحالي أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، من كرة رأسية (69).

لكن نابولي لم ينعم بهذا التقدم أكثر من 3 دقائق لأن كالياري أدرك التعادل بواسطة ليوناردو بافوليتي.

وكانت لأوسيمين اليد الطولى في هدف الفوز بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة قبل أن يمرر الكرة باتجاه الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا عند القائم البعيد ليتابعها الأخير داخل الشباك (75).

وفاز ليتشي على ضيفه فروزينوني 2-1، وتورينو على إمبولي 1-0، سجله الكولومبي دوفان زاباتا (25).