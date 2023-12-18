بطولة هولندا: 16 فوزا في 16 مباراة تضع أيندهوفن على عتبة معادلة رقم تاريخي

أيندهوفن حقق 17 فوزا متتاليا في موسم 1988، عندما قاده المدرب الفذّ غوس هيدينك إلى إحراز لقب كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري أبطال أوروبا راهنا).

بات فريق أيندهوفن على بعد فوز واحد من رقم قياسي يحتفظ به منذ موسم 1988، بعد تحقيقه فوزه السادس عشر في 16 مباراة، مساء أمس الأحد، على حساب ألكمار 4-0 في الدوري الهولندي لكرة القدم.

ويتجه أيندهوفن إلى اكتساح منافسيه في الدوري، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط عن فينورد روتردام الثاني وحامل اللقب، قبل مرحلة واحدة من انتهاء دور الذهاب.

وكان أيندهوفن حقق 17 فوزا متتاليا في موسم 1988، عندما قاده المدرب الفذّ غوس هيدينك إلى إحراز لقب كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري أبطال أوروبا راهنا).

وليعادل رقمه السابق، يتعين على بطل الدوري الهولندي 24 مرّة الفوز على إكسلسيور روتردام، بعد استئناف الدوري إثر العطلة الشتوية، في 13 كانون الثاني/ يناير.

وجاء الفوز الأخير لأيندهوفن بثنائية لمهاجمه المخضرم لوك دي يونغ، مع هدف لكل من المغربي الشاب إسماعيل صيباري والأميركي سيرجينيو ديست.

وتأهل إيندهوفن إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد حلوله ثانيا في مجموعته وراء آرسنال الإنجليزي، متقدّما على لنس الفرنسي وإشبيلية الإسباني.