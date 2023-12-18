كأس أفريقيا للاعبين المحليين: كينيا تستضيف نسخة 2024 مشاركة تنزانيا وأوغندا

كاريا: "في (أيلول) سبتمبر من العام المقبل، حصلنا على حقوق استضافة بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين في تنزانيا وكينيا وأوغندا وستوفر كل دولة إلى جانب زنجيبار ملعبًا واحدًا للمسابقة".

أعلن رئيس مجلس اتحادات شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم، والاس كاريا، أن كينيا ستشارك في استضافة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين عام 2024 مع تنزانيا وأوغندا.

وكانت الحكومة الكينية وافقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على خطط لاستضافة البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخبا، لكن كاريا الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم، قال إن استضافتها ستشهد مشاركة تنزانيا وأوغندا.

وقال كاريا في الاجتماع العام السنوي لاتحاد التنزاني للعبة، يوم السبت الماضي، في مدينة إيرينغا جنوبي البلاد، إنه "في (أيلول) سبتمبر من العام المقبل، حصلنا على حقوق استضافة بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين في تنزانيا وكينيا وأوغندا وستوفر كل دولة إلى جانب زنجيبار ملعبًا واحدًا للمسابقة".

وأضاف أنه "سنطلب من الاتحاد الأفريقي (كاف) جمع المنتخبات الأربعة الممثلة لاتحادات شرق ووسط أفريقيا في القرعة لخلق منافسة بيننا".

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة اختار البلدان الثلاثة كينيا وتنزانيا وأوغندا الواقعة في شرق أفريقيا لاستضافة مشتركة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2027، وبالتالي ستقام البطولة التي تنظَّم كل عامين في المنطقة لأول مرة منذ استضافت إثيوبيا نهائيات 1976.

واستضافت الجزائر النسخة الأخيرة لأمم أفريقيا للاعبين المحليين في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين، حيث توجت السنغال باللقب بفوزها على الدولة المضيفة بركلات الترجيح في المباراة النهائية.