لوكيير يخضع لفحوصات بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء مباراة بالدوري الإنجليزي

قال نادي لوتون تاون الإنجليزي إن قائد الفريق توم لوكيير خضع لاختبارات وفحوصات في المستشفى، مساء أمس الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان لوكيير، الذي انهار خلال مباراة في أيار/ مايو الماضي وخضع لعملية جراحية في القلب، قد سقط على الأرض خلال مباراة لوتون ضد بورنموث، أول من أمس السبت، والتي تم إلغاؤها.

نشر لوتون على موقع "إكس" المعروف سابقا باسم تويتر "بينما لا يزال قائدنا توم لوكيير في المستشفى بعد أزمة قلبية الذي تعرض له على أرض الملعب أمام بورنموث، فإننا نتفهم أن المشجعين قلقون عليه وأن هناك اهتماما إعلاميا واسع النطاق بحالته". وأضاف أنه "لا يزال توم يخضع للاختبارات والأشعة، وينتظر النتائج قبل تحديد الخطوات التالية للتعافي".

تلقى لوكيير البالغ من العمر 29 عاما حوالي سبع دقائق من العلاج من الطاقم الطبي في ملعب فيتاليتي في بورنموث.

توقفت المباراة في الدقيقة 65، وكانت النتيجة 1-1.

لوكيير هو قلب دفاع يلعب مع منتخب ويلز الوطني. وطلب لاعبو الفريقين المساعدة بعد أن انهار.

قال لوتون إن لاعبي الفريقين "لم يكونوا في حالة ذهنية لمواصلة المباراة".

وأضاف لوتون أنه "نريد جميعا الأفضل لتوم وشريكه تايلور وعائلة لوكيير بأكملها، ونطلب بأدب احترام خصوصيته وخصوصيتهم في هذا الوقت العصيب".