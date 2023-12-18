ليل يوقف انتصارات سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تمكن فريق ليل من منع استمرار انتصارات سان جيرمان في الدوري الفرنسي بعد أن خطف نتيجة التعادل في الوقت القاتل من عمر اللقاء.

أوقف فريق ليل سلسلة انتصارات ضيفه باريس سان جيرمان، بعد ما خطف نتيجة التعادل بهدف لمثله في الوقت القاتل، مساء أمس الأحد، على ملعب "بيتر موروا"، في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي.

فريق العاصمة الفرنسية كان في طريقه لتحقيق فوزه التاسع تواليا بالبطولة، بعد أن تقدم بهدف من ركلة جزاء سجله كيليان مبابي في الدقيقة 66، لكن الكندي جوناثان دافيد أدرك التعادل في الدقيقة 4+90، مانحا فريقه نقطة التعادل الثمينة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 37 نقطة في صدارة جدول الترتيب العام وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فريق نيس، الوصيف، بينما رفع ليل رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن بريست، الخامس.

وخاض العملاق الباريسي المباراة، بعد حسم تأهله لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، كوصيف للمجموعة السادسة في دور المجموعات برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن ميلان، وخلفا لفريق بوروسيا دورتموند الألماني المتصدر برصيد 11 نقطة.