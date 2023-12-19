الاتحاد الإنجليزي يعاقب مانشستر سيتي بسبب أحداث مباراته أمام توتنهام

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء أمس الإثنين، عن فرض غرامة مالية على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب أحداث مباراته أمام توتنهام التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم في الجولة 14 للدوري.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا رسميا قال فيه إنه "تم تغريم مانشستر سيتي مبلغ 120 ألف جنيه إسترليني (151.6 ألف دولار) بعد أن أحاط لاعبوه بالحكم في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام هوتسبير يوم الأحد 3 (كانون الأول) ديسمبر".

وأضاف أنه "اعترف مانشستر سيتي بأنه فشل في ضمان عدم تصرف لاعبيه بشكل غير لائق خلال الدقيقة 94، وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة هذه العقوبة بعد جلسة استماع".

وشهدت المباراة انفعال لاعبو السيتي وفي مقدمتهم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب السيتي على حكم المباراة سيمون هوبر، بسبب هجمة مرتدة لجاك غريليش، بسبب إيقاف اللعب، وعدم إتاحة الفرصة التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة.

وبالغ هالاند في انفعاله وتفوهه بكلمات تجاه الحكم، ولم يكتف بذلك، بل واصل انتقاداته عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس".