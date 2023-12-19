فلومينينسي يطيح بأحلام الأهلي المصري في مونديال الأندية

فاز فلومينينسي البرازيلي على الأهلي المصري في مونديال الأندية بهدفين دون رد في نصف كأس العالم للأندية للمرة الأولى.

أطاح فلومينينسي البرازيلي بأحلام الأهلي المصري في بلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون مقابل، مساء أمس الإثنين، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية، في نصف نهائي البطولة.

الأهلي المصري كان الفريق الأفضل في الشوط الأول بعد أن نجح في فرض سيطرته على مجرياته، وصنع العديد من الفرص، لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف.

تغير الوضع في الشوط الثاني بعد أن قلب الفريق البرازيلي الموازين لصالحه، ونجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب جون أرياس، قبل أن يضيف اللاعب جون كينيدي الهدف الثاني في الدقيقة 90.

ويواجه الفريق المصري، الخاسر من المواجهة التي تجمع بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره أوراوا ريدز الياباني في نصف النهائي الآخر، الثلاثاء، لخوض لقاء تحديد المركز الثالث والمقرر له يوم الجمعة المقبل.