ميسي يواجه فريق طفولته نيو أولد بويز وديا

يقع مقر فريق نيو أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث وُلد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل أن ينضم إلى نادي برشلونة الإسباني في سن 13 عامًا.

يواجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، فريقه طفولته، نيو أولد بويز، بعد أن وافق الأخير على خوض مباراة ودية في إنتر ميامي الأميركي في شباط/ فبراير المقبل.

وأعلن النادي الأميركي الذي انضم إليه ميسي في تموز/ يوليو الماضي، مساء أمس الإثنين، عن أنه سيستضيف النادي الأرجنتيني في ملعبه بميامي في 15 شباط/ فبراير.

يقع مقر فريق نيو أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث وُلد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل أن ينضم إلى نادي برشلونة الإسباني في سن 13 عامًا.

كما أنّ مدرب إنتر الأرجنتيني، خيراردو "تاتا" مارتينو، هو أيضًا من روزاريو ولعب للنادي في ثلاث محطات قبل أن يعود ليشرف عليه كمدرب في العام 2012.

وقال مارتينو "أنا متحمس للترحيب بفريقي المحبوب نيو أولد بويز في ميامي. ستكون هذه مباراة خاصة بسبب كل ما يعنيه نيو أولد بويز بالنسبة لي".

وأضاف أنه "ستكون أيضًا فرصة جيدة للاستعداد لموسم يعد بأن يكون مثيرًا".

وستكون هذه المباراة الأخيرة لإنتر في برنامجه التحضيري للموسم الجديد، والذي يستهله بمواجهة منتخب السلفادور في سان سلفادور في 19 كانون الثاني/ يناير المقبل.

ومن ثمّ سيخوض فريق ميسي مباراتين وديتين في السعودية بمواجهة النصر الذي يضمّ البرتغالي كريستيانو رونالدو والهلال، قبل أن يسافر إلى هونغ كونغ فطوكيو.