ريال بيتيس يوقف مسيرة انتصارات جيرونا

أوقف ريال بيتيس مسيرة انتصارات جيرونا بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الجولة 18 للدوري الإسباني.

أوقف ريال بيتيس مسيرة انتصارات جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" بعد أن فرض عليه التعادل بهدف لمثله على ملعب "بينيتو فيامارين"، مساء أمس الخميس، في الجولة 18 للمسابقة.

وبهذا التعادل، رفع جيرونا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الثاني، في حين رفع ريال بيتيس رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

ومنح بيتيس هدية على طبق من ذهب لريال مدريد من أجل انتزاع الصدارة من غريمه جيرونا في حال فوزه على ضيفه ألافيس في الجولة ذاتها، والتي تقام لاحقا.

وافتتح الأوكراني أرتيم دوفبيك التسجيل لجيرونا في الدقيقة 39 من ركلة جزاء ثم أدرك الأرجنتيني جيرمان بيزيلا التعادل للفريق الأندلسي في الدقيقة 88.

وفي مباراة ثانية تعادل قادش مع ريال سوسيداد من دون أهداف.

ورفع قادش رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر، وريال سوسيداد إلى 31 نقطة في المركز السادس.