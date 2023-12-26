أنشيلوتي يطلب ضم 3 لاعبين إلى ريال مدريد

الصفقة الأولى هي ضم مهاجم جديد ويبقى خياره الأول هو نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.

حدد مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، خطته لفترة الانتقالات الصيفية القادمة وهي تعزيز الفريق بثلاثة لاعبين.

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ويسعى أنشيلوتي إلى البقاء مع الفريق الملكي في الموسم القادم، وبناء عليه طلب من إدارة الفريق إبرام ثلاث صفقات جديدة في الصيف؛ حسبما نقلت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية.

وأشارت إلى أن الصفقة الأولى هي ضم مهاجم جديد ويبقى خياره الأول هو نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.

وأوضحت أن أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد عدم إجراء أي تغيير على خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل.

وذكرت أن أنشيلوتي يريد التوقيع مع مدافع شاب في الصيف المقبل، ويدور الاختيار حول الأسماء التالية: غونزالو إيناسيو وليني يورو وعثمان ديوماندي وروبرت رينان.

وكشفت أن الصفقة الأخيرة ستكون في مركز الظهير الأيسر، ويظل ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ) الهدف الرئيسي، وإذا فشل الملكي في التوقيع معه، سيذهب إلى دي ماركو ظهير إنتر ميلان، كخطة بديلة.