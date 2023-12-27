ديوكوفيتش يأمل في أن يبقى في ملاعب كرة المضرب حتى سن الأربعين وأكثر

قال ديوكوفيتش "لماذا سأتوقف في حين لا أزال ألعب بشكل جيد؟ سأستمر، وسأتعامل مع السنوات الواحدة تلو الأخرى وسأرى إلى أين ستصل الأمور".

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالميا والبالغ 36 عاماً، مساء أمس الثلاثاء، أنه يأمل في أن يبقى في ملاعب كرة المضرب حتى سن الأربعين أو أكثر، خلال مباراة استعراضية في السعودية.

وقال ديوكوفيتش المتوّج بـ24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى إنه "آمل في أن تستمر مسيرتي حتى سن الأربعين عاما وحتى أكثر. أشعر أنني بحالة بدنيّة رائعة. ألعب كرة مضرب عالية الجودة. كان عام 2023 واحدا من أفضل المواسم في مسيرتي".

وتابع متسائلا في مقابلة عبر الفيديو أجريت بمناسبة كأس موسم الرياض لكرة المضرب "لماذا سأتوقف في حين لا أزال ألعب بشكل جيد؟ سأستمر، وسأتعامل مع السنوات الواحدة تلو الأخرى وسأرى إلى أين ستصل الأمور".

واتخذ ديوكوفيتش كمثال أسطورة كرة القدم الأميركية، توم برادي، الذي "يعرفه شخصيا وتعلم منه الكثير".

وأثنى الصربي على برادي، قائلا إنه "مثال رائع للبطل الذي كان لديه مسيرة رائعة وطويلة. لقد أمضى الكثير من الوقت في الاعتناء بنفسه والتعافي بشكل جيد للتأكد من أنه يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الجسدية والعقلية من أجل الحصول على مسيرة طويلة وناجحة".

ويخوض ديوكوفيتش مواجهة قوية أمام الشاب الإسباني كارلوس ألكاراس، اليوم الأربعاء، في مباراة استعراضية، قبل أن يتوجّه إلى بيرث حيث سيخوض غمار منافسات كأس يونايتد، استعدادا لبطولة أستراليا الكبرى المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام (14-28 كانون الثاني/ يناير 2024).