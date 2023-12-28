الشباب السعودي يقيل مدربه الكرواتي بيسكان

أعلن نادي "الشباب" السعودي إقالة مدربه الكرواتي إيغور بيسكان، رسميا، مساء أمس الأربعاء، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة في مسابقة دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ونشر النادي عبر حسابه على منصة "إكس"، بيانا، وجه فيه "الشكر لمدرب الفريق إيغور بيسكان، على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وتلقى "الشباب" الهزيمة أمام نادي "الأخدود" بهدف دون رد، يوم الجمعة الماضي، لتتخذ بعدها إدارة النادي قرارا بإقالة المدرب.

شكرًا "إيغور بيسكان" (إكس)

ويحتل "الشباب" المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، جمعها من 4 انتصارات والتعادل في 6 مباريات، والهزيمة في 8 مباريات.

جدير بالذكر، أن "الشباب" تعاقد مع إيغور بيسكان، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلفا للهولندي المقال مارسيل كايز.

ولم ينجح المدرب الكرواتي في قيادة "الشباب" إلى مراكز الوسط، والابتعاد عن حسابات الهبوط.