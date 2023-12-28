توتنهام يتلقى ضربة موجعة بإصابة روميرو

قال بوستيكوغلو للصحافيين إن "حالة روميرو ليست جيدة. خضع للفحص وتبين أصابته بشد في أوتار الركبة. وسيغيب لأربعة أو خمسة أسابيع".

قال أنجي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام، مساء أمس الأربعاء، إن مدافع الفريق كريستيان روميرو سيغيب عن الملاعب لأربعة أو خمسة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض اللاعب الأرجنتيني، الذي عاد للتو من إيقاف لثلاث مباريات بداية هذا الشهر، للإصابة خلال مباراة فريقه مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، والتي فاز فيها توتنهام 2-1.

عشية مباراة توتنهام صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون، اليوم الخميس، قال بوستيكوغلو للصحافيين إن "حالة روميرو ليست جيدة. خضع للفحص وتبين أصابته بشد في أوتار الركبة. وسيغيب لأربعة أو خمسة أسابيع".

وأضاف: "إنه أمرٌ محبط أن نخسره طبعا. من الواضح أننا افتقدناه خلال فترة الإيقاف والآن استعدناه وكان يحاول أن يستقر. الآن سيغيب مجدداً لفترةٍ طويلة".

ومن جهة أخرى فإن شريك روميرو في مركز قلب الدفاع، ميكي فان دي فين، يبدو جاهزا للعودة قريبًا بعد إصابته في أوتار الركبة.

وقال بوستيكوغلو إنه "سيعود خلال كانون الثاني/ يناير. لا أفكر في مباراة بيرنلي (في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 5 كانون الثاني/ يناير) بل في مباراة مانشستر يونايتد في الرابع عشر من الشهر ذاته".

وأضاف أنه "لا أتوقع أن ينضم إلى الفريق هذا الأسبوع، لذا سنرى كيف ستسير الأمور نهاية هذا الأسبوع. بمجرد أن يعودا للتدريب مع الفريق، عندها سنبدأ في التفكير فيما إذا كانا متاحين أم لا".

سيعود ديستني أودوجي لصفوف الفريق مجددا لخوض مباراة برايتون صاحب المركز التاسع بعد إيقافه لمباراة واحدة، ويمكن لبوستيكوغلو دفع الظهير إيمرسون رويال إلى قلب الدفاع إلى جانب بن ديفيز في غياب روميرو.