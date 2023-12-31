كريستيانو رونالدو هداف العالم في عام 2023

حسم رونالدو صدارة هدافي العالم بشكل رسمي مع غياب النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، عن مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام شيفيلد، علمًا أن برصيده 50 هدفا.

تمكن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من اعتلاء صدارة هدافي العالم في عام 2023، وذلك بعد منافسة ساخنة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

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وأنهى رونالدو العام 2023 برصيد 54 هدفا، فيما سجل كين ومبابي 52 هدفا مع انتهاء مبارياتهم في العام الجاري.

وحسم رونالدو صدارة هدافي العالم بشكل رسمي مع غياب النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، عن مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام شيفيلد، علمًا أن برصيده 50 هدفا.

مما يذكر أن رونالدو يتربع على قائمة صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفا، وقد كان هدفه الأخير في مباراة السبت بين فريقه النصر والتعاون التي فاز فيها الأول برباعية مقابل هدف للأخير.