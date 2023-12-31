ليلي فرنانديز تقود كندا للفوز على تشيلي في كأس الاتحاد الإنجليزي للتنس

يعود نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول، إلى بيرث للمرة الأولى منذ كأس هوبمان 2013 مساء اليوم، الأحد، حيث سيقود صربيا في أول مباراة لها بالمجموعة الخامسة أمام الصيني تشانغ تشيتشن.

قادت ليلى فرنانديز، التي بلغت نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس سابقا، كندا للفوز 2-1 على تشيلي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للتنس، اليوم الأحد.

تغلبت فرنانديز على دانييلا سيغيل 6-3 و6-2 قبل أن يدرك نيكولاس جاري التعادل لتشيلي في المجموعة الثانية بفوزه على ستيفن دييز بمجموعتين متتاليتين في سيدني.

حل دييز بديلا لفيليكس أوجيه - ألياسيم، والذي حصل على راحة بسبب إصابة بسيطة في الركبة، ثم انتزعت فرنانديز ودييز مباراة الزوجي المختلط الحاسمة أمام سيغيل وتوماس باريوس فيرا بمجموع 7-5 و4-6 و10-8.

قالت فرنانديز، المصنفة 35 عالميا بعد فوزها على سيغيل في الدقيقة 73، "سعيدة للغاية بالطريقة التي لعبت بها، لم تكن هذه المباراة الأعظم لأنها الأولى لي هذا الموسم، أشعر بالتوتر، لكني سعيدة للغاية بالطريقة التي أدرت بها المباراة".

في بيرث، فاجأت البريطانية، كاتي بولتر، المصنفة الخامسة، جيسيكا بيغولا في المجموعة الثالثة، وعوضت تأخرها بمجموعة لتفوز 5-7 و6-4 و6-4 خلال ما يقرب من ثلاث ساعات.

تعادل الأميركيون عندما تغلب تايلور فريتز، المصنف العاشر، على كاميرون نوري مقابل 7-6 (5) و6-4 ليفرض إقامة مباراة الزوجي المختلط الحاسمة.

يعود نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول، إلى بيرث للمرة الأولى منذ كأس هوبمان 2013 مساء اليوم، الأحد، حيث سيقود صربيا في أول مباراة لها بالمجموعة الخامسة أمام الصيني تشانغ تشيتشن.

فازت الصين في مباراتها الافتتاحية على جمهورية التشيك 3-0، وسيضمن لها الفوز على صربيا التأهل إلى ربع النهائي.

تلعب فرق مختلطة من 18 دولة في بيرث وسيدني، فيما يعد ذلك بمثابة استعداد لبطولة أستراليا المفتوحة.