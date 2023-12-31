هوغو لوريس ينضم إلى لوس أنجليس بعد 11 موسما ونصف مع توتنهام

فاز لوريس بكأس العالم 2018 مع فرنسا وكان الحارس الأول لتوتنهام في الفترة من 2012 إلى 2013، عندما تولى المهمة خلفا لبراد فريدل، حتى الموسم الماضي.

أصبح بطل كأس العالم السابق، هوغو لوريس، أحدث لاعب فوق سن 35 ينضم إلى الدوري الأميركي لكرة القدم عندما وقع حارس المرمى عقدا لمدة عام مع نادي لوس أنجليس، مغادرا توتنهام بعد 11 موسما ونصف.

أعلن نادي لوس أنجليس عن الصفقة، مساء يوم السبت، عن الاتفاق مع لوريس (37 عاما) يتضمن خيارات لعامي 2025 و2026، على الرغم من أنه لم يذكر ما إذا كانت الخيارات تخص الفريق أو اللاعب.

ينضم لوريس، الذي خاض 145 مباراة دولية وهو رقم قياسي في فرنسا، إلى الدوري الذي ضم منذ الصيف الماضي ثنائي ميامي ليونيل ميسي ولويس سواريز (كلاهما 36 عاما) وسيرغيو بوسكيتس (35 عاما).

فاز لوريس بكأس العالم 2018 مع فرنسا وكان الحارس الأول لتوتنهام في الفترة من 2012 إلى 2013، عندما تولى المهمة خلفا لبراد فريدل، حتى الموسم الماضي.

وكان آخر ظهور للوريس في 23 نيسان/ أبريل الماضي أمام نيوكاسل، حين دخلت خمسة أهداف في مرماه في أول 21 دقيقة، وتم استبداله بفريزر فورستر في بداية الشوط الثاني.

وقال الفريق في 5 أيار/ مايو إن لوريس سيغيب عن بقية الموسم بسبب إصابة في الفخذ.

وقال جون ثورينغتون، مدير عام لوس أنجليس، في بيان إنه "يمكن القول إن هوغو هو أنجح حارس مرمى في جيله وبطل مؤكد. نحن متحمسون للغاية لأن هوغو اختار نادي لوس أنجليس للمرحلة التالية من مسيرته اللامعة، وهو يأتي بخبرة قيادية غير مسبوقة على أعلى مستويات كرة القدم".

ولعب لوريس مع نيس (2005-2008) وليون (2008-13) قبل انضمامه إلى توتنهام.

وشارك في 4 نهائيات لكأس العالم، وتعد مبارياته العشرين في كأس العالم رقما قياسيا بين حراس المرمى.