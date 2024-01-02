ديوكوفيتش يقود صربيا إلى الدور ربع النهائي لكأس يونايتد في أستراليا

سمح لديوكوفيتش بخوض مباراة الفردي، بعد فوز بطلة ويمبلدون ماركيتا فوندروسوفا على أولغا دانيلوفيتش لتمنح التشيك التقدم 1-0.

تغلب نوفاك ديوكوفيتش على مشكلة الإصابة في المعصم الأيمن ليهزم التشيكي ييري ليهيكا ويقود صربيا إلى الدور ربع النهائي للفرق المختلطة في كأس يونايتد لكرة المضرب (تنس).

تعرض المصنف الأول وحامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة لمشكلة في المعصم أثناء التدريب، صباح الثلاثاء، تطلبت علاجا مكثفا من اختصاصي للعلاج الطبيعي.

وسمح لديوكوفيتش بخوض مباراة الفردي، بعد فوز بطلة ويمبلدون ماركيتا فوندروسوفا على أولغا دانيلوفيتش لتمنح التشيك التقدم 1-0.

وكان الفائز بـ24 بطولة من البطولات الأربع الكبرى في طريقه لتحقيق فوز سهل على ليهيكا بعد فوزه بالمجموعة الأولى والتقدم 3-1 في المجموعة الثانية، لكن تزايد مشكلة معصمه خلال المباراة كان سببا في ارتكاب ديوكوفيتش سلسلة من الأخطاء غير المعتادة من جانبه.

وحصل الصربي على استراحة طبية بعد خسارته الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية، لكنه تمكن من كسر إرسالين في المجموعة الثالثة ليحقق الفوز.

وقال ديوكوفيتش عن إصابته إنه "تمكنت من اللعب. إنها ليست المرة الأولى أو الأخيرة، هذه الأمور تحدث. عليك إيجاد حل ولحسن الحظ تمكنت من إنهاء المباراة ودعونا نرى ما سيحدث بعد ذلك".

ومع ضمان تأهل صربيا إلى ربع النهائي ورغبة ديوكوفيتش في إراحة معصمه، اختار اللاعب البالغ من العمر 36 عاما عدم اللعب في الزوجي المختلط.