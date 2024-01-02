محمد صلاح يسجل هدفين ويصنع آخر ليتصدر ليفربول الدوري

سجل اللاعب المصري، محمد صلاح، 14 هدفا في الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين مع إيرلينغ هالاند لاعب السيتي.

قبل عودته إلى القاهرة للانضمام إلى صفوف المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لعب محمد صلاح دور البطولة في فوز ليفربول 4-2 على نيوكاسل، ليعزز الفارق بين ملاحقه في الدوري أستون فيلا بثلاث نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الإثنين.

وفي أداء فردي متميز، عقب إخفاقه في تسديد ركلة جزاء، تمكن صلاح من تسجيل الهدفين الأول والرابع لليفربول، وساهم في صناعة الهدفين الثاني والثالث في مباراة حماسية للغاية وسط أجواء ماطرة على ملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن يتوقف الدوري مؤقتا لإقامة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ثم عطلة شتوية تستغرق معظم شهر كانون الثاني/ يناير، حيث يبدو ليفربول الفريق الأكثر احتمالا لمنع مانشستر سيتي من الفوز بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، حيث يقبع السيتي في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف ليفربول – ونقطتين خلف أستون فيلا – مع مباراة مؤجلة.

وقد يغيب صلاح حتى منتصف شباط/ فبراير، اعتمادا على حظوظ مصر في كأس أفريقيا، وقد يكون اللاعب الذي يقود ليفربول إلى بطولة الدوري رقم 20 التي تشكل رقما قياسيا.

وسجل صلاح 14 هدفا في الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين مع إيرلينغ هالاند لاعب السيتي.

وسجل كورتيس جونز وكودي جاكبو الهدفين الآخرىن لليفربول وسط هطول أمطار غزيرة حيث استقبلت شباك نيوكاسل 34 تسديدة على المرمى، ثماني عشرة جاءت في الشوط الأول، وهي الأكثر في الدوري هذا الموسم.

ويتعرض إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل، لضغوط مع فريقه الذي يحتل المركز التاسع، كما خسر مؤخرا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتمكن نيوكاسل من إحراز التعادل عبر ألكسندر إيساك، لكن ليفربول تقدم ثانية. وكاد نيوكاسل أن يقارب النتيجة عندما سجل سفين بوتمان هدفا برأسية من ركلة ركنية ليقارب النتيجة 3-2، لكن ليفربول سيطر عليها بالكامل.

وحصل صلاح على ركلة جزاء تصدى لها مارتن دوبرافكا في الدقيقة 22 بعد تعرض لويس دياز لعرقلة، وكان ذلك رابع فشل له في تسجيل ركلة جزاء في آخر تسع محاولات.

وتمكن صلاح في الدقيقة 49 من تسجيل هدفه رقم 150 في الدوري مع ليفربول، حيث قدم تمريرة رائعة لديوغو جوتا ليقوم بتجهيز جونز للتسجيل، ثم لعب تمريرة بالجزء الخارجي من قدمه اليسرى لجاكبو لتسكن الشباك.

وجاء حسم المباراة الرابعة في الدقيقة 86 بعد أن أسقط دوبرافكا جوتا. ولم يتمكن يورغن كلوب مدرب ليفربول من مشاهدة ركلة الجزاء التي نفذها صلاح، وأخبره الجمهور أنها دخلت المرمى.