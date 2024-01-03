إنريكي: لست المسؤول عن تمديد عقد مبابي

يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نادي تولوز، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023-2024.

قال المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، لويس إنريكي، إنه لا شأن له بموضوع دخول مهاجم فريقه، كيليان مبابي، الفترة الحرة في عقده، وذلك في ظل التقارير التي تربط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وأوضح المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي، مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتعامل مع مسألة تجديد عقد مبابي من عدمه "كما فعلت دائما حتى الآن".

وأضاف أن "الأمر لا يعتمد علي، فأنا لست الشخص الذي يجب عليه الإجابة عن هذا السؤال".

يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نادي تولوز، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023-2024.

ويسعى الفريق الباريسي إلى الحفاظ على لقبه الذي توج به العالم الماضي، بعدما تمكن من الفوز على نانت برباعية نظيفة.

حصد باريس سان جيرمان 11 لقب كأس السوبر الفرنسي بينما لم يسبق لتولوز أن توج باللقب من قبل، حيث اكتفي بالتواجد وصيفا مرة واحدة عام 1957.