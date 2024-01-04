دوري "أن بي أيه": تمبروولفز يتلقى هزيمتين تواليا لأول مرة

بهزيمته الثانية على أرضه من أصل 16 مباراة، يتخلف تمبروولفز عن بوسطن سلتيكس بفارق مباراتين في صراعهما على صدارة الترتيب العام، لكنه بقي متقدما على أوكلاهوما سيتي ثاندر بمباراة واحدة في الصراع على صدارة المنطقة الغربية.

مُني مينيسوتا تمبروولفز بهزيمتين تواليا لأول مرة هذا الموسم، وذلك بخسارته أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 106-117، مساء أمس الأربعاء، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويُدين بيليكانز بفوزه الرابع تواليا والتاسع في آخر 12 مباراة إلى زيون وليامسون وسي دغاي ماكولوم، إذ سجل الأول 27 نقطة والثاني 24، فيما ساهم براندون إينغرام بـ19.

ونجح بيليكانز في 55.6 بالمئة من محاولاته بفضل تألق وليامسون وإينغرام اللذين ترجما معا 18 من محاولاتهما الـ26 في لقاء حسمه فريقهما بشكل كبير في أرباعه الثلاثة الأولى حتى وصل الفارق بينه وبين مضيفه إلى 24 نقطة، فيما كان أكبر تقدم لتمبروولفز ثلاث نقاط فقط على الرغم من جهود أنتوني إدواردز (35 نقطة) والدومينيكاني كارل - أنتوني تاونز (22).

وبهزيمته الثانية على أرضه من أصل 16 مباراة، يتخلف تمبروولفز عن بوسطن سلتيكس بفارق مباراتين في صراعهما على صدارة الترتيب العام، لكنه بقي متقدما على أوكلاهوما سيتي ثاندر بمباراة واحدة في الصراع على صدارة المنطقة الغربية بعدما توقف مسلسل انتصارات الأخير عند خمس مباريات متتالية بخسارته أمام أتالانتا هوكس 138-141.

وافتتح هوكس اللقاء بتسجيله 11 نقطة متتالية وحافظ على تقدمه منذ حينها وحتى صافرة النهاية بفضل جهود غايلن جونسون (28 نقطة) وتراي يونغ (24 نقطة و11 تمريرة حاسمة) والصربي بوغدان بوغدانوفيتش (23) وديغونتاي موراي (22 مع 6 تمريرات حاسمة)، فيما ذهب مجهود الكندي شاي غيلجيوس - ألكسندر (35 نقطة مع 13 متابعة و8 تمريرات حاسمة) سدى.

وسجل بول جورج 33 نقطة وكواي لينارد 30 ليقودا لوس أنجليس كليبرز إلى فوزه الرابع تواليا والثالث عشر في آخر 15 مباراة، وذلك على حساب مضيفه فينيكس صنز 131-122، ما وضع حدا لانتصارات الأخير عند 4 مباريات تواليا.

ونجح جورج في 8 من محاولاته الـ14، بينها 5 من خارج القوس و21 في الشوط الأول، وساهم جيمس هاردن بـ22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، ليخرج كليبرز منتصرا للمرة الحادية والعشرين هذا الموسم، فيما مُني صنز بهزيمته السادسة عشرة على الرغم من جهود ديفن بوكر الذي تألق بتسجيله 35 نقطة في ظل غياب كيفن دورانت للمباراة الثانية تواليا بسبب إصابة عضلية في فخذه الأيمن.

وبفضل 47 نقطة في الربع الثالث فقط، تغلب إنديانا بايسرز على ضيفه ميلووكي باكس 142-130، محققا انتصاره الخامس تواليا والرابع من أصل خمس مواجهات جمعت الفريقين في غضون 54 يوما.

وكان تايريس هاليبرتون أفضل المسجلين في صفوف بايسرز بـ31 نقطة في أمسية وصل خلالها سبعة من لاعبي المضيف إلى عشر نقاط أو أكثر، فيما كان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (26 نقطة) وداميان ليلارد (23) وكريس ميدليتون (19) الأفضل في صفوف باكس.

وسجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 30 من نقاطه الـ41 في الشوط الأول وساهم كايري إيرفينغ بـ29 نقطة في الفوز الكاسح الذي حققه دالاس مافريكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 126-97.