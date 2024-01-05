برشلونة يقتنص فوزا صعبا ويتقدم إلى المركز الثالث

قاد اللاعب الدولي الألماني، إيلكاي غوندوغان، فريقه برشلونة حامل اللقب إلى اقتناص فوز صعب على حساب مضيفه لاس بالماس بنتيجة 2-1 بعد أن سجّل له هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة، مساء أمس الخميس.

وتقدم الفريق الكاتالوني إلى المركز الثالث برصيد 41 نقطة، مستفيدا من خسارة أتلتيكو مدريد على يد جيرونا في هذه المرحلة 3-4، الأربعاء، حيث تراجع روخيبلانكوس إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة وبفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو الرابع والفائز على إشبيلية المتعثر 2-0 في المباراة التي أقيمت الخميس، أيضًا.

في المقابل، بات برشلونة يتخلف بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف عن جيرونا (48 نقطة).

وكان المغربي منير الحدادي، لاعب برشلونة السابق، افتتح التسجيل للاس بالماس (12)، وعادل فيران توريس النتيجة لبرشلونة (56) قبل أن ينقذه غوندوغان من فخ التعادل بهدف قاتل (90+3 من ركلة جزاء).

ودخل فريق المدرب تشافي هيرنانديس إلى المباراة وهو بأمس الحاجة للفوز، لا سيما بعد فوز قطبي الصدارة ريال وجيرونا، الأربعاء. لكنّ مجريات المباراة لم تبتسم للنادي الكاتالوني منذ البداية حيث تمكن أصحاب الأرض من انتزاع تقدم صاعق عن طريق مهاجم البلاوغرانا السابق الحدادي إثر تمريرة عرضية متقنة من ساندرو راميريس (12).

جاء هدف التقدم للاس بالماس بعد دقيقة واحدة من خروج البرتغالي جواو كانسيلو من المباراة بسبب إصابة تعرّض لها في ركبته اليسرى.

ولم يستطع برشلونة إيجاد سبيل للرد لينتهي الشوط الأول بتأخر مفاجئ لبطل إسبانيا، حتى تمكن توريس من إعادته إلى أجواء المباراة بهدف التعادل مطلع الشوط الثاني (56).

وجاء هدف توريس بعد خطأ في تشتيت الكرة من دفاع لاس بالماس لتصل الكرة إليه ويسدّدها دون خطأ في مرمى أصحاب الأرض.

وكاد لاس بالماس أن يستعيد التقدم، لكن محاولة ميكا مارمول الرأسية مرت بجانب المرمى (77).

ودفع تشافي بلاعب برشلونة الجديد البرازيلي فيتور روكي (78) القادم من أتلتيكو بارانينسي وبدا ابن الـ18 عامًا في الدقائق التي خاضها في حالة جيدة.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد دفعة من الهولندي دالي سينكغرافن على غوندوغان أدى إلى طرد الأول، قبل أن ينبري لاعب الوسط الألماني إلى الركلة بنجاح مانحا فريقه الفوز والنقاط الثلاث.

وأضاع روكي فرصة ذهبية لتسجيل هدفه الأول بقميص برشلونة، لكن محاولته مرّت بجانب المرمى إثر تمريرة من البرتغالي جواو فيليكس (90+5).

وسجّل هدفي بلباو كل من ميكيل فيسغا (30) وأيتور باريديس (76).

وأدى حصول الفريق الباسكي على النقاط الثلاث إلى تقدمه من المركز الخامس إلى الرابع، متجاوزا أتلتيكو مدريد، حيث بات في رصيده 38 نقطة بفارق الأهداف عن الأخير.

في المقابل، تلقى إشبيلية خسارته التاسعة هذا الموسم حيث يحتل المركز السادس عشر بـ16 نقطة وبقي بلا فوز للمباراة الثانية تواليًا.

ويمكن لبرشلونة الانفراد بالمركز الثالث عندما يواجه لاس بالماس، في وقت لاحق.

وحافظ بلباو على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ11 تواليًا في مختلف المسابقات منذ سقوطه على يد برشلونة 0-1 في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق فيسغا من كرة رأسية إثر تمريرة عرضية من إينيغو رويز دي غالاريتا (30) قبل أن يضيف باريديس الهدف الثاني من تسديدة بالقدم اليمنى من داخل المنطقة بعدما حوّل له أندير هيريرا كرة عرضية متقنة (76).

وفي مباراة أخرى، فاز أوساسونا على ألميريا متذيّل الترتيب 1-0.

وسجّل هدف المباراة الوحيد الكرواتي أنتي بوديمير (27) ليصبح في رصيد أوساسونا 22 نقطة في المركز 12، بينما يستمر ألميريا في المركز الاخير بـ5 نقاط وبفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.