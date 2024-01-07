شكرينيار يحتاج إلى جراحة في الكاحل الأيسر

لربما يغيب شكرينيار، الآن، عن مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام سوسيداد، على أرض الفريق الباريسي في 14 شباط/ فبراير وخارج أرضه في 5 آذار/ مارس المقبل.

من المقرر أن يخضع مدافع باريس سان جيرمان، ميلان شكرينيار، لعملية جراحية جراء إصابة في الكاحل الأيسر، ما قد يؤدي إلى استبعاده من مباراتي دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد ريال سوسيداد.

أعلن باريس سان جيرمان، أمس السبت، أن الفحوص كشفت عن ضرر في جانب الكاحل وأن اللاعب سيخضع للعملية الجراحية، الأسبوع المقبل، في قطر.

ولم يحدد بطل الدوري الفرنسي متى سيعود الدولي السلوفاكي. وتشير تقديرات تقارير إعلامية أنه سيغيب لعدة أسابيع.

خرج شكرينيار مصابا في الدقيقة 71 خلال فوز باريس سان جيرمان بكأس الأبطال، يوم الأربعاء الماضي، على تولوز، وتم استبداله بالوافد الجديد لوكاس بيرالدو البرازيلي البالغ من العمر 20 عاما.

كان شكرينيار بدأ الاستقرار بعد بداية صعبة في مسيرته مع باريس سان جيرمان بعد انضمامه من إنتر ميلان، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي عام 2021 ولقبي كأس إيطاليا كما وصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، العام الماضي.

وقد يغيب شكرينيار، الآن، عن مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام سوسيداد، على أرض الفريق الباريسي في 14 شباط/ فبراير وخارج أرضه في 5 آذار/ مارس المقبل.

ويفتقد باريس سان جيرمان بالفعل جهود قلب الدفاع، بريسنل كيمبيمبي، الذي يتعافى من إصابة في وتر العرقوب، ما يترك المدير الفني، لويس إنريكي، بدون دعم يذكر في مركز قلب الدفاع.

لم يثبت نوردي موكيلي نفسه منذ انضمامه من لايبزيغ قبل 18 شهرا، ويفتقر بيرالدو إلى الخبرة، ما يعني أن باريس سان جيرمان قد يضطر إلى شراء لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/ يناير الجاري.