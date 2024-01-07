كأس إسبانيا: ريال مدريد وجيرونا وأتلتيكو إلى ثمن النهائي

اعتمد أنشيلوتي على مزيج من عناصر الشباب والخبرة، من خلال إشراكه صانع اللعب التركي أردا غولر الذي خاض مباراته الأولى منذ انضمامه إلى ريال في الصيف قادما من فنربخشة.

تأهل ريال مدريد حامل اللقب إلى الدور السادس عشر من مسابقة كأس إسبانيا عقب فوزه على أراندينا من الدرجة الثانية 3-1 السبت.

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وسجّل أهداف الفريق الملكي كل من خوسيلو (54 ركلة جزاء) وبراهيم دياز (55) والبرازيلي رودريغو (90+1) فيما جاء هدف أراندينا الهدف بمساعدة من ناتشو عن طريق الخطأ (90+3).

ونجح أراندينا بالحفاظ على شباكه نظيفة في الشوط الأول، إلا أنّ الفارق الفني ظهر جليا في الشوط الثاني.

وأشرك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إدواردو كامافينغا أساسيا بعد عودته من إصابة قوية في الركبة والتي أبعدته عن الملاعب لحوالي الشهرين.

كما اعتمد أنشيلوتي على مزيج من عناصر الشباب والخبرة، من خلال إشراكه صانع اللعب التركي أردا غولر الذي خاض مباراته الأولى منذ انضمامه إلى ريال في الصيف قادما من فنربخشة.

وواصل جيرونا مغامرته هذا الموسم بنجاح وبلغ الدور التالي بفوزه على مضيفه إلتشي 2-0.

وسجّل هدفي جيرونا الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد المتصدر كل من الهولندي دالي بليند (37) والبرازيلي يان كوتو (67).

كذلك، قاد الهولندي ممفيس ديباي بتسجيله ثنائية فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على لوغو من الدرجة الثالثة بنتيجة 3-1 والتأهل إلى الدور المقبل.

وتقدّم أتلتيكو الذي حجز أول بطاقة إلى الدور المقبل في الدقيقة الثانية عن طريق الأرجنتيني أنخل كوريا، قبل أن يُعادل لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول المهاجم البورتوريكي لياندرو أنتونيتي (39).

ودفع مدرب "روخيبلانكوس" الأرجنتيني دييغو سيميوني بالمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بين الشوطين بهدف إبعاد شبح أي مفاجأة، وتمكّن فريق العاصمة من استعادة التقدم عن طريق ديباي (66) الذي عاد وسجّل هدف الحسم بعد ثماني دقائق (74).

واستعاد أتلتيكو نغمة الفوز بعد خسارته في المباراة الأخيرة التي خاضها في الدوري الإسباني أمام جيرونا مفاجأة الموسم بنتيجة 3-4، مما كلفه التراجع من المركز الثالث إلى الخامس.

كما لحق خيتافي بركب المتأهلين بتخطيه إسبانيول، وكذلك فعل رايو فايكانو بفوزه على هويسكا 2-0 بعد التمديد.

وودّع ريال بيتيس المسابقة بخسارته أمام ديبورتيفو ألافيس 0-1.

ويخوض برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (31) مباراته في هذا الدور الأحد أمام بارباسترو.