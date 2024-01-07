نادال ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة

نشر نادال على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الفحوص بعد وصوله إلى ملبورن كشفت عن تمزق صغير في العضلات، وأنه عائد إلى إسبانيا لتلقي العلاج.

انسحب رفائيل نادال من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب (تنس) بسبب الإصابة بعد أن شارك في بطولة واحدة فقط خلال عودته عقب 12 شهرا قضاها بعيدا عن الملاعب.

وقال النجم الإسباني إن لديه مخاوف بشأن فخذه الذي تم علاجه جراحيا مؤخرا، بعد أن احتاج إلى فترة راحة طبية خلال المجموعة الثالثة من خسارته في ربع نهائي بطولة بريزبن الدولية أمام الأسترالي جوردان طومسون، يوم الجمعة.

قال البطل الفائز بـ22 لقبا من ألقاب البطولات الكبرى، في البداية إن الأمر يبدو وكأنه مشكلة عضلية أكثر من مشكلة الأوتار التي سببت له الكثير من الألم مثل في هذا الوقت من العام الماضي. لكنه نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الفحوص بعد وصوله إلى ملبورن كشفت عن تمزق صغير في العضلات، وأنه عائد إلى إسبانيا لتلقي العلاج.

وأضاف أنه "في الوقت الحالي لست مستعدا للمنافسة على المستوى الأقصى (لمباريات) من خمس مجموعات".

من المقرر أن تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في 14 كانون الثاني/ يناير الجاري في ملبورن بارك.