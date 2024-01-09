فيفا يدعم الرئيس المأزوم للاتحاد البرازيلي لكرة القدم

في مقطع مصور نشر على الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي، دعا غارسيا إلى عودة كرة القدم البرازيلية إلى الحياة الطبيعية.

عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن دعمه مرة أخرى لرئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريغيز.

زار إميليو غارسيا، كبير المسؤولين القانونيين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقر الاتحاد، أمس الإثنين.

وتأتي زيارته بعد أيام فقط من إعادة قاضي المحكمة العليا رودريغيز إلى منصبه، مما ألغى حكما أصدرته المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر، يقضي بإقالة رودريغيز وجميع مديريه التنفيذيين من وظائفهم في الاتحاد، بسبب مخالفات في عملية انتخابات عام 2022.

وفي مقطع مصور نشر على الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي، دعا غارسيا إلى عودة كرة القدم البرازيلية إلى الحياة الطبيعية.

وقال إنه "شعرنا بالارتياح لقرار المحكمة العليا الذي أعاد إيدنالدو لرئاسة الاتحاد البرازيلي".

وأضاف: "نحن سعداء بعودتنا إلى الوضع الأصلي، حيث تنتخب كرة القدم البرازيلية رئيسها”.

وزعم الفيفا واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم كونميبول أن حكم محكمة ريو دي جانيرو الذي أقال رودريغيز كان تدخلا غير مبرر من طرف ثالث، وهدد الفيفا بإيقاف البرازيل عن جميع المسابقات الدولية.