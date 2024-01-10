لاعب ريال مدريد يرد على إمكانية اللعب في السعودية

فالفيردي: "ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم، وسواء 10 أو 20 أو 30 مليون يورو لن تغير ذلك، وأريد الاستمرار في الاستمتاع بكرة القدم على أعلى مستوى".

تطرق لاعب ريال مدريد الإسباني، فيدي فالفيردي، إلى إمكانية الانتقال واللعب في الدوري السعودي، علمًا أن الفريق يتواجد في السعودية حاليا استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.

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وانتقل العديد من نجوم كرة القدم مؤخرا إلى الدوري السعودي، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني.

وذكر فالفيردي في تصريحات لشبكة "موفيستار" الإسبانية: "الانتقال للدوري السعودي اليوم مستحيل. أنا سعيد جدا بوجودي في ريال مدريد وعائلتي أيضا".

وأضاف "ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم، وسواء 10 أو 20 أو 30 مليون يورو لن تغير ذلك، وأريد الاستمرار في الاستمتاع بكرة القدم على أعلى مستوى".

يذكر أن فالفيردي جدد عقده مع ريال مدريد مؤخرا حتى صيف 2029.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة غريمه أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.