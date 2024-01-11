الجزائري عطال يستأنف ضد قرار فرنسي بسجنه وتغريمه إثر تضامنه مع فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

قدّم محامو الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب فريق نيس الفرنسي، استئنافا ضد قرار المحكمة بإدانته بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 49 ألف دولار إثر تضامنه مع فلسطين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

أعلن محامو الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب فريق نيس الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، تقدمهم باستئناف ضد قرار المحكمة بإدانته بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 49 ألف دولار بسبب تضامنه مع فلسطين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأدين عطال (27 عاما) الذي يستعد إلى المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار بتهمة "التحريض على الكراهية على أساس الدين".

وكان عطال نشر فيديو على حسابه الشخصي بمنصة "انستغرام" لداعية إسلامي يدعو فيه "بيوم أسود على اليهود"، وهو ما اعتبره البعض "عبارات معادية للسامية وتدعو للعنف".

وسارع عطال إلى حذف المنشور والاعتذار، لكن ناديه قرر إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما تم فتح تحقيق مع اللاعب بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن".

وأحيل عطال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجنائية في نيس، ووضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 87.7 ألف دولار، إضافة إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء أسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف ما سمح بالمشاركة مع منتخب بلاده في ثلاث مباريات منذ نشره مقطع الفيديو.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة والأمم المتحدة.​​​​