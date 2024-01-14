تشيلسي ينتزع فوزا صعبا من فولهام في الدوري الإنجليزي

انتزع فريق تشيلسي فوزا بشق الأنفس من ضيفه فولهام، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، مساء أمس السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز هو الثالث على التوالي للبلوز في المسابقة ليرفع رصيده إلى 31 نقطة ويواصل تقدمه للأمام في جدول الترتيب محتلا المركز الثامن.

في المقابل أخفق فولهام في تحقيق فوزه الثاني تواليا بالمسابقة، بعد أن سبق وفاز في الجولة السابقة على آرسنال بهدفين لواحد، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز إلى لاعب خط وسطه الشاب، كول بالمير، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.