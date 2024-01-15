فوزنياكي تبلغ الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تأهلت الدنماركية، كارولين فوزنياكي، إلى الدور الثاني في أول مشاركة لها ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب (تنس) منذ أن أصبحت أما عندما انسحبت منافستها البولندية، ماغدا لينيت، المصنفة العشرين في المجموعة الثانية من مباراتهما التي أقيمت، مساء أمس الأحد.

كانت فوزنياكي متقدمة بنتيجة 6 - 2 و2 - 0 على ملعب مارغريت كورت أرينا عندما خضعت لينيت، التي بلغت الدور قبل النهائي في 2023، للعلاج من قبل المدرب وقررت عدم مواصلة المباراة.

فازت فوزنياكي ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2018 لتحقق لقبها الكبير. واعتزلت في العام 2020 وأنجبت طفلين قبل أن تعود إلى المنافسات العام الماضي بالمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

تواجه فوزنياكي في الدور المقبل الروسية ماريا تيموفيفا (20 عاما)، التي فازت على الفرنسية المخضرمة أليز كورنيه بنتيجة 6 - 2 و6 - 4، لتنهي الرقم القياسي للاعبة الفرنسية بالمشاركة 68 على التوالي في البطولات الأربع الكبرى.