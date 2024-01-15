كأس آسيا.. دقيقة صمت تخليدا لذكرى الشهداء قبل مباراة للمنتخب الفلسطيني

وقف اللاعبون الفلسطينيون في صف واحد وأذرعهم فوق أكتاف بعضهم البعض ورددوا النشيد الفلسطيني الوطني مع المشجعين. ثم تجمع اللاعبون قبل وبعد دقيقة الصمت.

قبيل انطلاق مباراة المنتخبين الإيراني والفلسطيني لكرة القدم في إطار منافسات بطولة كأس آسيا، أمس الأحد، وقف المشاركون في المباراة والمشاهدون دقيقة صمت حدادا، ورددوا "فلسطين حرة".

مع بلوغ الحرب الإسرائيلية على غزة يومها المائة، اصطف الفريقان بوسط الملعب في استاد المدينة التعليمية في الريان بقطر، وطلب إعلان الصمت دقيقة حدادا وتخليدا لذكرى الشهداء في فلسطين.

ساد الصمت في جميع أنحاء الملعب في مدينة الريان، قبل أن تدوي هتافات مؤيدة للفلسطينيين من جانب الجمهور.

في وقت سابق، وقف اللاعبون الفلسطينيون في صف واحد وأذرعهم فوق أكتاف بعضهم البعض ورددوا النشيد الفلسطيني الوطني مع المشجعين. ثم تجمع اللاعبون قبل وبعد دقيقة الصمت.

المنتخب الفلسطيني لكرة القدم أجرى استعداداته للبطولة من دون منافسات محلية، فضلا عن محدودية فرص خوض المباريات التنافسية.

فازت إيران، بطلة العالم ثلاث مرات، في مباراة يوم الأحد بنتيجة 4-1. سجلت إيران هدفين مبكرين، حيث سجل كريم أنصاريفارد في غضون دقيقتين وأضاف شجاع خليل زاده هدفا آخر في الدقيقة 12. رفع مهدي غايدي النتيجة إلى 3-0 في الدقيقة 38. لكن الهتافات الأعلى في المباراة جاءت عندما نجح اللاعب الفلسطيني تامر صيام في تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

سجل سردار أزمون الهدف الرابع لإيران بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.