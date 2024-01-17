كأس إنجلترا: انتهاء مشوار وست هام عند الدور الثالث

أنهى وست هام مشواره في الدور الثالث من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، بخسارته مباراته المعادة مع مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) بالنتيجة 0-1.

انتهى مشوار فريق وست هام عند الدور الثالث من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، وذلك بخسارته مباراته المعادة مع مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 0-1، مساء أمس الثلاثاء، متأثرا بالنقص العددي في صفوفه.

وبعدما اكتفى في اللقاء الأول بالتعادل على أرضه 1-1، اضطر وست هام إلى الانتقال لملعب بريستول سيتي لخوض مباراة معادة بدأها بشكل سيئ بعدما اهتزت شباكه في الدقيقة الثالثة بهدف للإسكتلندي تومي كونواي، وذلك في سيناريو مشابه للقاء الأول، لكن مع تبادل الأدوار، إذ أن فريق المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز كان حينها البادئ بالتسجيل منذ الدقيقة الرابعة.

ثم تعقدت مهمة الضيوف بعدما اضطروا لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 بعد طرد الجزائري سعيد بن رحمة، ما مهد الطريق أمام انتهاء مشوارهم عند الدور الثالث.

وفي مباراة معادة أخرى نتيجة التعادل من دون أهداف، تجاوز لوتون تاون عقبة مضيفه بولتون واندررز من المستوى الثالث بعدما حول تخلفه أمامه إلى فوز صعب 2-1 بهدفي الهولندي تاهيث شونغ (15) والإيرلندي شيوديزي (57).