المغرب يفوز بثلاثية على تنزانيا في كأس إفريقيا

فاز منتخب المغرب بثلاثية على تنزانيا في كأس إفريقيا، و"أسود الأطلس" المنتخب العربي الوحيد المنتصر في الجولة الأولى بالبطولة.

قدم منتخب المغرب أوراق اعتماده رسميا كمرشح قوي على لقب "كأس أمم إفريقيا 2023" لكرة القدم بكوت ديفوار، واستهل مشاركته في البطولة بالفوز بثلاثية نظيفة على منتخب تنزانيا، مساء أمس الأربعاء، بالمجموعة السادسة.

ويعد الفوز الكبير للمغرب، الأول للمنتخبات العربية المشاركة في النسخة الحالية للمسابقة، وتحقق بأقل مجهود في ظل عدم رغبة "أسود الأطلس" الإفراط في بذل الجهد، تحسبا للمواجهات الأصعب القادمة في البطولة، التي يحلم المغاربة بالتتويج بكأسها للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة عام 1976 التي أقيمت في إثيوبيا.

وافتتح رومان سايس، قائد الفريق، التسجيل في الدقيقة 30، قبل أن تتضاعف معاناة المنتخب التنزاني، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل منتخب المغرب النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف عز الدين أوناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77، فيما تكفل يوسف النصيري بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وبات النصيري، نجم فريق أشبيلية الإسباني، أول لاعب في تاريخ المنتخب المغربي يهز الشباك في 4 نسخ متتالية من كأس الأمم الإفريقية.

وبتلك النتيجة، حصل منتخب المغرب على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة قبل مواجهته المرتقبة مع منتخب الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية، يوم الأحد المقبل.