أتلتيكو يجرد ريال من اللقب وبرشلونة ينجو من فخ فريق من الدرجة الثالثة

تمكن فريق أتلتيكو مدريد من تجريد ريال مدريد من اللقب، وفي المقابل نجا برشلونة من فخ فريق أونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة.

جرّد أتلتيكو مدريد جاره ريال من لقب مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه عليه في دربي العاصمة 4-2 بعد التمديد، مساء أمس الخميس، وبلغ الدور ربع النهائي، ونجا برشلونة من فخ مضيفه أونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة وقلب تأخره بهدف إلى فوز غير مقنع 3-1.

في المباراة الأولى، ثأر أتلتيكو من ريال في دربي العاصمة بعد خسارته أمامه 3-5 بعد التمديد في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية، في طريق النادي الملكي للفوز باللقب على حساب برشلونة 1-4.

وكان ريال أحرز لقب النسخة الأخيرة من الكأس المحلية بفوزه على أوساسونا 2-1.

وهي الخسارة الثانية لريال هذا الموسم في 29 مباراة خاضها في مختلف المسابقات (24 فوزا مقابل 3 تعادلات)، علما أنه كان سقط للمرة الأولى أمام أتلتيكو بالذات 1-3 في المرحلة السادسة من الدوري.

على ملعب ميتروبوليتانو، بادر فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى الهجوم وكاد لاعب الوسط المهاجم الإنجليزي جود بيلينغهام يفتتح التسجيل، لكنّ كرته ارتدت من العارضة (11).

تصدى الحارس السلوفيني يان أوبلاك لمحاولتي البرازيليين رودريغو وفينيسيوس جونيور (21).

وبخلاف مجريات المباريات، نجح "روخيبيلانكوس" في انتزاع التقدم بمساعدة المدافع الألماني أنتونيو روديغر الذي حاول إبعاد كرة عرضية للأرجنتيني رودريغو دي بول برأسه، لكنها اتجهت نحو البرازيلي صامويل لينو المتقدم سددها في الزاوية اليمنى (39).

برشلونة (Getty Images)

ومن خطأ فادح للحارس أوبلاك، أدرك ريال التعادل قبل نهاية الشوط الأول عندما فشل السلوفيني في إبعاد كرة عرضية للكرواتي لوكا مودريتش لتستقر داخل مرماه (45+1).

وتابع ريال استحواذه على الكرة، لكن مرة جديدة كان النجاح حليف أتلتيكو عبر الدولي ألفارو موراتا الذي استفاد من خطأ للحارس الأوكراني أندريه لونين الذي ارتمى محاولا إبعاد الكرة فأساء التقدير ليتابعها الدولي في المرمى (57).

ودفع أنشيلوتي بالبدلاء إبراهيم دياس والألماني توني كروس والفرنسي أوريليان تشواميني وخوسيلو، فتمكن الأخير بعد دقيقتين فقط من دخوله من إدراك التعادل برأسية في المرمى الخالي بعد لعبة استهلها فينيسيوس بتمريرة جميلة لبيلينغهام صاحب التمريرة الحاسمة (82).

وابتسم الوقت الإضافي هذه المرة لأتلتيكو، فبعدما تلقت شباكه هدفين من ريال في الكأس السوبر بعد التمديد، نجح في قلب المعادلة لصالحه ليسجل هدفين عبر أفضل هداف في تاريخه الفرنسي أنطوان غريزمان مع 175 هدفا (100) والبديل رودريغو ريكيلمي (119).

ونجا برشلونة من فخ مضيفه أونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة وقلب تأخره بهدف إلى فوز غير مقنع 3-1 وبلغ الدور ربع النهائي.

واهتزت شباك الفريق الكاتالوني بهدف ألفارو غوميس في الدقيقة 31، قبل أن يردّ بإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر فيران توريس (45). وأضاف هدفين في الثاني بفضل مدافعيه الفرنسي جول كونديه (69) وأليخاندرو بالديه (73).

وعكس فريق المدرب تشافي هرنانديس مجددا صورة متواضعة في مباراته الأولى منذ الهزيمة المذلة في نهائي الكأس السوبر الإسبانية على يد غريمه التقليدي ريال مدريد 1-4 في مدينة الرياض السعودية، الأحد الفائت.

وعمد تشافي إلى إراحة العديد من لاعبيه الأساسيين على غرار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولاعبي الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان وبيدري، قبل أن يدفع بهم في منتصف الشوط الثاني لمنح النادي الكاتالوني الزخم لتجنّب أي مفاجأة.

كما دفع للمرة الأولى بالوافد الجديد المهاجم الشاب البرازيلي فيكتور روكي (18 عاما) بدلا من توريس في الدقيقة 82.

وبدأ أونيونيستاس المباراة بقوة مخترقا دفاع الضيوف قبل أن يسدّد المهاجم ماريو لوسادا كرة مرّت بجانب القائم (2).

واستفاد الفريق المغمور من الهجمات المرتدة لمحاولة التسجيل في مرمى برشلونة، وهو ما أدى إلى افتتاحه التسجيل عن طريق غوميس من تسديدة "على الطاير" إثر تمريرة عرضية من خوان سيرانو (31).

ونجح برشلونة في تفادي الدخول إلى استراحة الشوطين متأخرًا، فبعد ركلة ركنية لأصحاب الأرض أبعدها الحارس إينياكي بينيا وصلت الكرة إلى البرتغالي جواو فيليكس الذي مررها متقنة إلى توريس، فانطلق الأخير من منتصف الملعب بسرعة عالية وانفرد بالحارس إيفان مارتينيس (45).

وبعد سلسلة تبديلات في الشوط الثاني، نجح برشلونة في إحكام قبضته على اللقاء، لكنه انتظر حتى الدقيقة 69 ليمنحه كونديه التقدم من تسديدة بعيدة وقوية على يسار الحارس.

وبعد أربع دقائق، حسم بالديه النتيجة بهدف ثالث بعدما توغل على الجهة اليسرى داخل المنطقة وسدد كرة في أعلى الشباك (73).

وسبق أن تأهل كل من جيرونا وريال سوسييداد وسلتا فيغو وإشبيلية وأتلتيك بلباو وريال مايوركا إلى ربع النهائي.

ويعد برشلونة الأكثر فوزًا بلقب المسابقة (31 مرة)، متفوّقا على أتلتيك بلباو (23)، فريال (20) وأتلتيكو مدريد (10) وفالنسيا (8).