هتافات مؤيدة للفلسطينيين تدوي مرة أخرى خلال مباراة في كأس آسيا

قبيل مباراة الخميس، تم الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء الذين استشهدوا نتيجة "الوضع المستمر في فلسطين".

(أ ب)

دوت هتافات "فلسطين حرة حرة" مرة أخرى في صفوف المشجعين خلال مباراة للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم ضد نظيره الإماراتي ضمن منافسات كأس آسيامساء أمس الخميس.

انطلقت هتافات مماثلة خلال مباراة المنتخب الفلسطيني ضد نظيره الإيراني، يوم الأحد الماضي.

وقبيل مباراة الخميس، تم الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء الذين استشهدوا نتيجة "الوضع المستمر في فلسطين".

وكانت الهتافات الصاخبة دوت بالفعل بأرجاء ملعب الجنوب قبل أن يصطف الفريقان وسط الملعب ليلتزما الصمت، ثم دوت الهتافات مرة أخرى بعد فترة وجيزة.

وفي وقت سابق، صفق اللاعبون الفلسطينيون للمشجعين بعد عزف النشيد الوطني، ثم تجمعوا في الملعب.

وتسنى سماع الهتافات مرة أخرى بعد بدء المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة التي تستضيفها قطر.