تونس تتعادل مع مالي وتحتاج للفوز على جنوب إفريقيا

تعادل منتخب تونس مع مالي، ويحتاج "نسور قرطاج" للفوز على جنوب إفريقيا لتفادي إقصائه مبكرا من بطولة أمم إفريقيا.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة المنتخب التونسي أمام المنتخب المالي، مساء أمس السبت، على ملعب "أمادو جون كوليبالي" في مدينة كورهوغو بكوت ديفوار، ضمن الجولة الثانية من كأس إفريقيا بالمجموعة الخامسة.

افتتح منتخب مالي التسجيل عن طريق لاسين سينايكو بتسديدة قوية في الدقيقة العاشرة، وعادل حمزة رفيعة النتيجة لنسور قرطاج في الدقيقة 20 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة عرضية من زميله علي العابدي.

بهذا التعادل تقاسم المنتخبان نقاط المواجهة، حيث بات المنتخب المالي يحتل صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، فيما يحتل تونس المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، في انتظار مواجهة جنوب إفريقيا ونامبيا، اليوم الأحد، عن نفس المجموعة.

يذكر أن منتخب تونس كان قد خسر مباراة الجولة الأولى أمام ناميبيا بهدف دون رد، بينما حققت مالي الفوز في مباراتها الأولى على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد.

وتواجه تونس منتخب جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مباراة مصيرية، ولن يكون أمام نسور قرطاج سوى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي، في حين تلتقي مالي مع ناميبيا في نفس الجولة.