غوف تبلغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرتها

بلغت اللاعبة الأميركية كوكو غوف ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب (تنس) للمرة الأولى في مسيرتها، اليوم الأحد.

تأهلت المصنفة الرابعة الأميركية كوكو غوف إلى الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب (تنس) للمرة الأولى في مسيرتها، بعد فوزها السهل، اليوم الأحد، على البولندية ماغدالينا فريتش، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1و6-2، خلال 53 دقيقة من اللعب.

وأصبح ابنة الـ19 عاما أصغر لاعبة تبلغ ربع النهائي في أستراليا منذ البولندية أنيشكا رادفانسكا عام 2008.

ماغدالينا فريتش (أ ب)

ومن أجل حجز مقعد في نصف نهائي البطولة، تلتقي حاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، يوم الثلاثاء، مع الأوكرانية مارتا كوستيوك.