"كاف" يوقف الجزائري عمروش 8 مباريات

أوقف "كاف" الجزائري عادل عمروش 8 مباريات بسبب تصريحاته ضد الاتحاد المغربي، وردّت تنزانيا بإقالته.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء أمس السبت، عن معاقبة الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا، بالإيقاف 8 مباريات مع تغريمه 10 آلاف دولار، على خلفية تصريحاته ضد الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وأفاد "كاف" في بيان رسمي، بأن لجنة الانضباط قامت بمراجعة تصريحات عمروش، حيث أثبتت أنه مذنب بموجب المواد 82 و83 و84 و131 من قانون الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح أنه تم إيقاف عمروش 8 مباريات وغرامة 10 آلاف دولار.

وكان عمروش قد وجه انتقادات بسبب ما أسماه بعض الامتيازات للمنتخب المغربي قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويقبع منتخب تنزانيا في ذيل المجموعة السادسة بلا نقاط، عقب خسارته بثلاثية نظيفة أمام المغرب، متصدر الترتيب بثلاث نقاط، في الجولة الأولى، فيما يتقاسم منتخبا الكونغو الديمقراطية وزامبيا المركز الثاني، عقب تعادلهما بهدف لمثله.

من جانبه، قرر الاتحاد التنزاني إقالة المدرب الجزائري من منصبه على ضوء تلك العقوبات التي أقرها الاتحاد الإفريقي.