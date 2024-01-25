الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوقف مدرب المغرب وليد الركراكي 4 مباريات

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي لكرة القدم)، مساء أمس الأربعاء، أن مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي تم إيقافه أربع مباريات، اثنتين منها مع وقف التنفيذ، بعد مناوشات حامية في نهاية مباراة الفريق أمام الكونغو في كأس الأمم الإفريقية.

وقالت إنها ستستأنف قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "المجحف" لأن الركراكي "لم يصدر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية".

ولم يؤكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) الإيقاف بعد. ولعب المغرب مع زامبيا مباراته الأخيرة بالمجموعة السادسة وتغلب عليها بالنتيجة 1 - 0، مساء أمس الأربعاء.

ودار خلاف حاد بين الركراكي وقائد الكونغو، تشانسيل مبيمبا، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 في سان بيدرو، يوم الأحد الماضي. وأدى ذلك إلى مشاجرة بين اللاعبين والمسؤولين من كلا الفريقين استمرت أثناء نزولهم إلى نفق اللاعبين.

ولمح مبيمبا للصحافيين بعد المباراة إلى أن الركراكي أهانه، لكن مدرب المغرب نفى، يوم الثلاثاء الماضي، الإدلاء بأي تعليقات عنصرية.

وتعرض حساب مبيمبا على إنستغرام لسيل من الإساءات العنصرية، بينما قال الركراكي إنه تلقى تهديدات بالقتل في أعقاب ذلك.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية الركراكي وهو يبحث عن مبيمبا بعد المباراة عندما كان اللاعب راكعا على ركبتيه لتقديم الشكر في لحظة شخصية. أمسك مبيمبا بيد الركراكي وربت على ظهره. لكن الركراكي أمسك بيد مبيمبا واستمر في الحديث. وبدا وكأنه يقول: "انظر إلي". وسحب اللاعب يده بغضب وأشار إلى حكم الفيديو قبل أن يشتبك اللاعبون من كلا الجانبين.