الأرجنتيني ريكاردو غاريكا مدربا جديدا لمنتخب تشيلي

عُيّن الأرجنتيني ريكاردو غاريكا، أمس الخميس، مدربا جديدا لمنتخب تشيلي خلفا لمواطنه إدواردو بيريسو، حسب ما أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم.

ويقع على عاتق غاريكا، المدرب السابق لمنتخب البيرو، مسؤولية قيادة "لا روخا" خلال مسابقة كوبا أميركا التي ستقام في الولايات المتحدة في الفترة الممتدة بين 20 حزيران/ يونيو و16 تموز/ يوليو 2024، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قال الاتحاد التشيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "الشغف والخبرة... ريكاردو غاريكا سيمهد الطريق لروخا لمواجهة تحدياتها القادمة. مرحبا بك أيها البروفيسور!".

ويحلّ غاريكا المهاجم الدولي السابق والبالغ 65 عاما بدلا من مواطنه بيريسو الذي أقيل من مهامه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ولم تكن نتائج تشيلي على قدر الآمال في المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 حيث تحتل المركز الثامن برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع الباراغواي السابعة. يتأهل الستة الأوائل إلى النهائيات التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك (11 حزيران/ يونيو-19 تموز/ يوليو 2026)، فيما سيخوض السابع ملحقا دوليا.