كأس إسبانيا: ديباي يقود أتلتيكو مدريد إلى نصف النهائي

كل الأبواب مشرّعة أمام فريق المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، للظفر باللقب بعدما ودّع قطبا الكرة الاسبانية ريال مدريد، حامل اللقب، وبرشلونة بطل الكأس 31 مرة المسابقة.

قاد البديل المهاجم الهولندي، ممفيس ديباي، فريقه أتلتيكو مدريد للعبور إلى نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز على ضيفه إشبيلية 1-0، مساء أمس الخميس، وذلك في ختام الدور ربع النهائي.

وسجّل ديباي هدف المباراة الوحيد لـ"روخيبلانكوس" في الدقيقة 79.

وباتت كل الأبواب مشرّعة أمام فريق المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، للظفر باللقب بعدما ودّع قطبا الكرة الاسبانية ريال مدريد، حامل اللقب، وبرشلونة بطل الكأس 31 مرة المسابقة، الأول بخسارته أمام اتلتيكو نفسه في دور الـ16 بنتيجة 2-4، والثاني بسقوطه على يد أتلتيك بلباو 4-2 بعد التمديد في ربع النهائي، الأربعاء.

كما ودّع جيرونا متصدر ترتيب الدوري المسابقة بخسارته أمام ريال مايوركا 2-3 في ربع النهائي.

ولحق أتلتيكو بكل من أتلتيك بلباو المتوج 23 مرة وريال مايوركا وريال سوسييداد إلى المربع الذهبي.

ووقفت الجماهير دقيقة صمت بعد وفاة ثلاثة من مشجعي إشبيلية في حادث مروري أثناء توجههم لمشاهدة مباراة.

وجاء اللقاء قمة في الإثارة والندية، وكان أتلتيكو الذي فاز بالكأس للمرة الاخيرة عام 2013، الطرف الأفضل خصوصًا في الشوط الثاني، فسدد 5 مرات على المرمى مقابل مرة واحدة لإشبيلية.

وفوّت نادي العاصمة فرصة افتتاح التسجيل بعدما حصل على ركلة جزاء عندما تعرّض الأرجنتيني، ناهويل مولينا، للعرقلة داخل المنطقة، إلا أنّ الفرنسي أنطوان غريزمان أفضل هداف في تاريخ أتلتيكو انزلق وهو يهم بالتسديد ليطيح بالكرة بعيدا عن المرمى (25).

أجرى سيميوني سلسلة تبديلات مطلع الشوط الثاني، أبرزها الزج بديباي والأرجنتيني أنخل كوريا بدلا من ألفارو موراتا وغريزمان (66).

وبقيت الأفضلية لمصلحة أتلتيكو من دون أن يتمكن من هزّ الشباك، إلى أن نجح ديباي في تسجيل هدف السبق بعد مجهود فردي رائع من البديل الآخر كوريا الذي توغل على الجهة اليمنى وتجاوز أحد لاعبي النادي الأندلسي ومرّر الكرة نحو منطقة الست ياردات، تابعها الهولندي في الشباك (79).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة إشبيلية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ظنا أنّ البديل بابلو باريوس، مهاجم أتلتيكو، ارتكب مخالفة على البديل الآخر الأرجنتيني، إريك لاميلا، إلا أنه عاد عن قراره بعد الاحتكام إلى حكم المساعد "في أيه آر".