بايرن ميونيخ يتعاقد مع الظهير الأيمن ساشا بوي

المدير الرياضي لبايرن: "ساشا بوي ظهير أيمن سريع للغاية وقوي بدنيا، ويغطي مساحة كبيرة من أرض الملعب في كل مباراة ولا يتردد أو يتخوف من التصدي وإيقاف الخصم".

تعاقد فريق بايرن ميونيخ الألماني مع المدافع الفرنسي ساشا بوي من غلطة سراي التركي، في صفقة قد تزيد قيمتها على 35 مليون يورو (38 مليون دولار).

وقع بوي عقدا حتى عام 2028 ويمكن أن يصبح الخيار الأول لمركز الظهير الأيمن لبايرن، أثناء محاولته اللحاق بمتصدر الدوري الألماني باير ليفركوزن.

قال غلطة سراي إنه سيحصل على 30 مليون يورو (32.6 مليون دولار) كرسوم انتقال، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى (5.43 مليون دولار) كمكافآت محتملة واتفاق على إقامة مباراتين وديتين بين الناديين وتقاسم الأرباح.

بدوره، قال كريستيان فرويند، المدير الرياضي لبايرن، إن "ساشا بوي ظهير أيمن سريع للغاية وقوي بدنيا، ويغطي مساحة كبيرة من أرض الملعب في كل مباراة ولا يتردد أو يتخوف من التصدي وإيقاف الخصم".

يمنح الظهير الأيمن البالغ من العمر 23 عاما مدرب بايرن، توماس توخيل، مزيدا من الخيارات في خط الدفاع الذي يعاني من نقص عدد اللاعبين والذي أضعفته الإصابات.

نصير مزراوي هو الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن، لكنه لم يلعب مع بايرن منذ 12 كانون الأول/ ديسمبر، بسبب الإصابات، فضلا عن أنه يشارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية. كما أن الاحتياطي جوزيف ستانيسيتش معار لمنافسه على اللقب ليفركوزن، لذلك طلب من لاعب خط الوسط كونراد لايمر في كثير من الأحيان تغطية دور الظهير الأيمن.

أصيب لايمر أيضا الآن، لذا قام رافائيل غيريرو، الذي عادة ما يكون ظهيرا أيسرا، بالتغطية في المباراة التي انتهت بالفوز 3-2، السبت، على آوغسبورغ.

يتأخر بايرن بفارق نقطتين عن متصدر الدوري ليفركوزن.

ترعرع بوي في أكاديمية الشباب ذات السمعة الطيبة بنادي رين في فرنسا، لكنه انتقل إلى الدوري التركي مع غلطة سراي في سن 20 عاما عام 2021. وساعده هذا الانتقال على اللعب في دوري أبطال أوروبا لأول مرة هذا الموسم، بما في ذلك مباراتان ضد بايرن.

بوي هو ثاني صفقات بايرن هذا الشهر بعد ضم قلب الدفاع إيريك داير على سبيل الإعارة من توتنهام.

من الممكن أن يشارك لأول مرة مع بايرن على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في الثالث من شباط/ فبراير. وستكون مباراة بايرن المقبلة في دوري أبطال أوروبا يوم 14 شباط/ فبراير، في لاتسيو.