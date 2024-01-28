كرة يد.. مصر تتوج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة تواليا

تُوجت مصر بكأس أمم إفريقيا لكرة اليد، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تغلبها على الجزائر في المباراة النهائية 29/ 21.

توج المنتخب المصري بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، عقب فوزه، مساء أمس السبت، على الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 29/ 21.

وفرض "الفراعنة" هيمنتهم على اللقاء، حيث أنهوا الشوط الأول متقدمين بنتيجة 17/ 10، قبل أن يحافظوا على تقدمهم في الشوط الثاني، ليتمكنوا من توسيع الفارق إلى 8 أهداف في نهاية اللقاء.

وسيكون منتخب مصر ممثل القارة السمراء في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل، بينما سيتعين على منتخب الجزائر لعب الملحق الأولمبي برفقة المنتخب التونسي، الذي حصل على المركز الثالث عقب فوزه على منتخب الرأس الأخضر في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، التي جرت بينهما في وقت سابق السبت.

وصعدت منتخبات مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر وغينيا، التي حصلت على المراكز الخمس الأولى في كأس أمم إفريقيا، لبطولة العالم المقبلة، التي ستقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج، مطلع العام المقبل.

واستضافت القاهرة، النسخة الـ26 من البطولة خلال الفترة من 17 وحتى 27 كانون الثاني/ يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخبا.