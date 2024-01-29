كأس آسيا: الأردن يطيح العراق 3-2 في مباراة مجنونة ويبلغ ربع النهائي

تغلب منتخب الأردن على نظيره العراقي بالنتيجة 3 - 2 اليوم، الإثنين، وبلغ ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة القدم

أطاح المنتخب الأردني نظيره العراقي 3-2 اليوم، الإثنين، في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة مجنونة كان مسرحها استاد خليفة الدولي في الدوحة ليبلغ ربع النهائي.

تقدّم الأردن بواسطة يزن النعيمات (45+1)، لكن العراق ردّ بهدفين عبر سعد ناطق (68) وأيمن حسين (76)، لكن متصدر ترتيب هدافي البطولة (6) طُرد لاسترساله بالاحتفال بالبطاقة الصفراء الثانية، فكانت نقطة تحوّل دفع ثمنها العراق، بطل 2007، في الوقت البدل عن ضائع الذي شهد تسجيل الأردن هدفين قاتلين عبر يزن العرب (90+5) ونزار الرشدان (90+7).

وهي المرة الثالثة يبلغ فيها الأردن ربع النهائي بعد 2004 عندما خرج أمام اليابان بركلات الترجيح وعام 2011 عندما سقط أمام أوزبكستان 1-2، وهو سيلاقي في الدور المقبل طاجيكستان.

وقال مدرّب الأردن المغربي الحسين عموتا، لقناة "بي إن سبورتس" إن "مباراة نارية وجنونية والمجريات كانت صعبة لنا. كنا ندرك أن العراق قوي تكتيكيا. قدّم لاعبونا مباراة بطولية ولو أننا أخطأنا في بعض اللحظات. صبرنا وحصلنا على الفرص".

وتابع أن "مفترق الطرق جاء بعد طرد المهاجم العراقي الذي خلق لنا مشكلات كثيرة. وجدنا الفجوات وهذا شيء جيد لنا".

بدوره، قال نجم "النشامى" موسى التعمري، إنه "لكل من استهزأ بنا جاء الرد في أرض الملعب. المنتخبات الكبيرة تلعب حتى آخر لحظة".

وعن محاولة تخطي طاجيكستان، تابع لاعب مونبلييه الفرنسي "بإذن الله في النهائي".