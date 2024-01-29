مصر تودع كأس أمم إفريقيا بركلات الترجيح

ودع المنتخب المصري بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، عقب خسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 7 - 8، مساء أمس الأحد، على ملعب "لوران بوكو" بمدينة سان بيدرو في ثمن النهائي.

انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، حيث افتتح ميسشاك إليا التسجيل للفريق الكونغولي في الدقيقة 37، وعادل مصطفى محمد النتيجة للمنتخب المصري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

وعجز الفريقان طوال الشوط الثاني في هز الشباك والذي انتهى بالتعادل، ليلعب الفريقان وقتا إضافيا لمدة نصف ساعة على شوطين، شهد طرد اللاعب المصري حمدي فتحي في الدقيقة 97 للحصول على الإنذار الثاني ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

ولجأ المنتخبان في النهاية لركلات الترجيح لحسم المواجهة والتي ابتسمت للمنتخب الكونغولي الذي ضرب موعدا مع المنتخب الغيني، الذي تأهل في وقت سابق من نفس اليوم، وذلك في ربع نهائي البطولة يوم 2 شباط/ فبراير المقبل.

وكان منتخب غينيا قد فاز على غينيا الاستوائية في ثمن النهائي بهدف دون رد، سجله لاعب ليل الفرنسي محمد بايو في الدقيقة 8+90.

ولعبت غينيا الاستوائية معظم الشوط الثاني بنقص عددي بعد طرد فيديريكو بيكورو في الدقيقة 55، كما أهدر إميليو نسووي، هداف البطولة برصيد 5 أهداف، ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 13 كانون الثاني/ يناير وحتى 11 شباط/ فبراير 2024.