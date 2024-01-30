تنس.. ديكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

حافظ نوفاك ديكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في مسابقة كرة المضرب (تنس)، ولم تشهد المراكز الستة الأولى أي تعديلات جديدة.

احتفظ نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، بصدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في نسخته الصادرة، أمس الإثنين، والذي شهد بعض التغييرات في قائمة اللاعبين العشرة الأوائل.

ولم تشهد المراكز الستة الأولى أي تغييرات عن آخر تصنيف، حيث حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على موقعه في المركز الثاني للتصنيف، تلاه الروسي دانييل ميدفيديف الذي خسر نهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل أيام، في المركز الثالث، والإيطالي يانيك سينر في المركز الرابع.

في حين تمثلت التغييرات في قائمة العشرة الأوائل في تقدم الدنماركي هولغر رون مرتبة واحدة من الثامن إلى السابع، والبولندي هيوبرت هوركاتش من التاسع إلى الثامن، فيما تقدم الأميركي تايلور فريتز ثلاثة مراكز من الثاني عشر إلى التاسع مقابل تراجع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ثلاثة مراكز أيضا من السابع إلى العاشر.

ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول في التصنيف الجديد برصيد 9855 نقطة، يليه الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 9255 نقطة، والروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 8765 نقطة، والإيطالي يانيك سينر في المركز الرابع برصيد 8310 نقاط، والروسي أندريه روبليف في المركز الخامس برصيد 5050 نقطة.

ثم الألماني ألكسندر زفيريف في المركز السادس برصيد 5030 نقطة، والدنماركي هولغر رون في المركز السابع برصيد 3685 نقطة، والبولندي هيوبرت هوركاتش في المركز الثامن برصيد 3540 نقطة، والأميركي تايلور فريتز في المركز التاسع برصيد 3195 نقطة، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز العاشر برصيد 3025 نقطة.