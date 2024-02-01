برشلونة يستعيد توازنه في الدوري الإسباني

عقب تغلبه على أوساسونا في مباراة مؤجلة من الجولة 20، استعاد فريق برشلونة توازنه في الدوري الإسباني.

استعاد فريق برشلونة نغمة انتصاراته مجددا في الدوري الإسباني "لا ليغا" بعد فوزه على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "لويس كومبانيس" في المباراة المؤجلة من الجولة 20 للمسابقة.

الفوز جاء في أعقاب خسارتين مؤلمتين أمام فياريال بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة 22 من الدوري، وقبلها خسارته أمام مضيفه أتلتيك بلباو بأربعة أهداف مقابل هدفين في مسابقة كأس الملك.

ويدين برشلونة بفوزه إلى الوافد الجديد الشاب البرازيلي، فيتور روكي، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، الذي فاز بدوره في نفس الجولة على ضيفه رايو فاليكانو بهدفين لواحد، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.