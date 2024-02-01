ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنجليزي

عزز فريق ليفربول صدارته لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه الكبير على ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف لواحد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" في قمة لقاءات الجولة 22 من المسابقة.

وواصل "الريدز" سلسلة انتصاراته المتتالية ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي يملك مباراة أقل، في حين توقف رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر.

سجل أهداف ليفربول ديوغو غوتا، وكونور برادلي، ودومينيك سوبوسلاي، ولويس دياز في الدقائق 23، 39، 65، 79، على التوالي، بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد، كريستوفر نكونكو في الدقيقة 71، فيما أهدر داروين نونيز ركلة جزاء لليفربول في الدقيقة 44.

وفي نفس الجولة، واصل مانشستر سيتي ملاحقة ليفربول على الصدارة بعد أن فاز على ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لواحد، كما تغلب توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.