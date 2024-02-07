سوسييداد ومايوركا يتعادلان في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا

أتلتيكو مدريد أمام امتحان شاق في المواجهة الأخرى من الدور نصف النهائي، وذلك حين يستضيف أتلتيك بلباو، اليوم الأربعاء، في لقاء الذهاب.

خرج فريقا ريال سوسييداد وريال مايوركا بتعادل سلبي من مواجهة الذهاب في الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الأخير.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الجانبين، حيث هيمن ريال سوسييداد على الكرة في الشوط الأول، إلا أنّه عانى الأمرَين للحصول على فرص صريحة، في حين غابت الفعالية عن أداء مايوركا في الدقائق الـ45 الأولى في ظل تراجع دفاعي ملحوظ.

واشتعلت المباراة بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، حيث أضاع مهاجم سوسييداد النيجيري صادق عمر العديد من الفرص الذهبية لمنح فريقه الأسبقية في لقاء الذهاب خارج أرضه، حيث تفوّق الضيوف بشكل ملحوظ في المباراة.

وقال لاعب وسط ريال سوسييداد، مارتن زوبيمندي، لشبكة موفيستار بعد المباراة "أعتقد أنّ الهدف كان الخروج من هنا بنتيجة جيدة، لم نفعل ذلك ومن خلال رؤية المباراة، استحقينا أكثر".

وعلى الرغم من الأداء المتفاوت لسوسييداد في الدوري الإسباني حيث يحتل المركز السادس، إلا أنه يتألق في المسابقات الأخرى حيث بلغ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبحث سوسييداد عن رابع ألقابه في الكأس بعد أن تُوج بلقب نسخة 2019-2020 التي أقيمت مباراتها النهائية في العام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19 آنذاك، إضافة إلى نسختي 1909 و1987.

وسبق أن فاز مايوركا بلقب الكأس مرة واحدة فقط عام 2003.

وقال مدرب مايوركا، خافيير أغيري، إنه "مع هذا الخصم، وهو أفضل منا، ولديه العديد من الإمكانات، أنا سعيد بالنتيجة".

وتابع أنه "كنا نعرف أنّهم سيضعوننا تحت الضغط، كانت مباراة تعيّن علينا العمل فيها كثيرا، والجري كثيرا، ليست الأجمل على الأرجح، لكنّها مفتوحة على كل الاحتمالات".

وسيكون أتلتيكو مدريد أمام امتحان شاق في المواجهة الأخرى من الدور نصف النهائي، وذلك حين يستضيف أتلتيك بلباو، اليوم الأربعاء، في لقاء الذهاب.

ويحتل بلباو المركز الخامس في الدوري المحلي بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد الرابع المنتشي من خطفه نقطة التعادل 1-1، الأحد، في الوقت القاتل من مواجهته مع جاره اللدود ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو".